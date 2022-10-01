Yozgat haberleri | Sorgun TSO'da meclis üyesi seçimi yapıldı
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Yozgat haberi... Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasında meclis üyeliği seçimi yapıldı.
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasında meclis üyeliği seçimi yapıldı.
Sorgun TSO konferans salonundaki seçimlerde, 9 meslek grubu için 9 sandık kuruldu.
Mevcut başkan Üzeyir Arslan ve Cem Cansever'in aday olduğu seçimde, Üzeyir Arslan 9 sandıktan 7'sinde birinci çıkarken, Cem Cansever 1 sandıkta oyların çoğunluğunu aldı. Bir sandıkta ise oylar eşit çıktı.
Seçilen meclis üyeleri 8 Ekim'de yönetim kurulunu oluşturacak.
Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel