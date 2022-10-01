Yozgat haberleri | Sorgun TSO'da meclis üyesi seçimi yapıldı Güncel Haberler Yozgat haberi... Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasında meclis üyeliği seçimi yapıldı. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasında meclis üyeliği seçimi yapıldı. Sorgun TSO konferans salonundaki seçimlerde, 9 meslek grubu için 9 sandık kuruldu. Mevcut başkan Üzeyir Arslan ve Cem Cansever'in aday olduğu seçimde, Üzeyir Arslan 9 sandıktan 7'sinde birinci çıkarken, Cem Cansever 1 sandıkta oyların çoğunluğunu aldı. Bir sandıkta ise oylar eşit çıktı. Seçilen meclis üyeleri 8 Ekim'de yönetim kurulunu oluşturacak. Güncel Kaynak: AA / Şahin Özmen Üzeyir Arslan Cansever Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yozgat haberleri | Sorgun TSO'da meclis üyesi seçimi yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.