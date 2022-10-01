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Yozgat haberleri | Sorgun TSO'da meclis üyesi seçimi yapıldı

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Yozgat haberleri | Sorgun TSO'da meclis üyesi seçimi yapıldı

Yozgat haberi... Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasında meclis üyeliği seçimi yapıldı.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasında meclis üyeliği seçimi yapıldı.

Sorgun TSO konferans salonundaki seçimlerde, 9 meslek grubu için 9 sandık kuruldu.

Mevcut başkan Üzeyir Arslan ve Cem Cansever'in aday olduğu seçimde, Üzeyir Arslan 9 sandıktan 7'sinde birinci çıkarken, Cem Cansever 1 sandıkta oyların çoğunluğunu aldı. Bir sandıkta ise oylar eşit çıktı.

Seçilen meclis üyeleri 8 Ekim'de yönetim kurulunu oluşturacak.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

Üzeyir Arslan Cansever Güncel Haberler

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