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Yozgat haber | Yozgat'ta iş makinesinden mazot çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

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Yozgat haber | Yozgat'ta iş makinesinden mazot çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Yozgat gündem haberine göre Yozgat'ta yol yapım inşaatında çalışan iş makinesinden mazot çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta yol yapım inşaatında çalışan iş makinesinden mazot çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Aydıncık ilçesinde D190 kara yolu Kalealtı mevkisinde yol yapım inşaatında çalışan iş makinesine camları kırılarak zarar verildiği ve yakıt deposundan yaklaşık 200 litre mazot çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

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