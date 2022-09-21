Bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı Güncel Haberler Yozgat Belediyesi ekipleri, yalnız yaşayan bir vatandaşın evini temizledi. Yozgat Belediyesi ekipleri, yalnız yaşayan bir vatandaşın evini temizledi. Meydan Yeri Unpazarı mevkisinde iki katlı binanın üst katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki M.S'nin evinden koku geldiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri evi kontrol etti. Evde çok miktarda çöp ve atıkla karşılaşan ekipler, durumu belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen belediye temizlik görevlileri, polis eşliğinde girdiği 2 odalı evi temizledi, 2 kamyon çöp ve atık çıkardı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul Yozgat Belediyesi Güncel Haberler

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