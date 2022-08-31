Yozgat haber... Sorgun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası sona erdi

Yozgat haber... Yozgat'ta Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Sorgun Müftülüğünce düzenlenen, 30 Ağustos Zafer Bayramı Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası tamamlandı.

Yozgat'ta Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Sorgun Müftülüğünce düzenlenen, 30 Ağustos Zafer Bayramı Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası tamamlandı.

Sorgun Stadyumu'nda 4 Ağustos Çarşamba günü 9 takımın katılımı ile başlayan turnuvada, Ölmez Camii Yaz Kur'an Kursu birinci, Yeşilöz Fatih Camisi Yaz Kur'an Kursu ikinci, Tevhit Camii Yaz Kur'an Kursu üçüncü oldu.

Turnuva da dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Ekmekçioğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer ve İlçe Müftüsü Mustafa Kayış tarafından verildi.

Müftü Kayış, turnuvaya ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, turnuvada mücadele eden öğrencilere, hocalarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.