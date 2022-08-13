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Yozgat haber! Adalet Bakanı Bozdağ, Akdağmadeni Belediyesi'ni ziyaret etti

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Yozgat haber! Adalet Bakanı Bozdağ, Akdağmadeni Belediyesi'ni ziyaret etti

Yozgat habere göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akdağmadeni Belediyesi'ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akdağmadeni Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bozdağ, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yapımı tamamlanan çeşitli yatırım ve hizmetlerin açılışını yaptıktan sonra belediyeye geçti.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Bozdağ'a, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Darımla da eşlik etti.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Bekir Bozdağ Akdağmadeni Yozgat Güncel Haberler

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