Yozgat gündem haberleri | Yozgat'ta sulama tartışmasında tüfekle yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Haberler

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Yozgat gündem haberleri | Yozgat'ta sulama tartışmasında tüfekle yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Yozgat gündem haberleri | Yozgat'ta sulama tartışmasında tüfekle yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Yozgat haberi: Yozgat'ta bahçe sulama tartışmasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

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Yozgat'ta bahçe sulama tartışmasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Sağlık köyünde dün köy çeşmesinden bahçe sulama nedeniyle çıkan tartışmada S.K. tarafından av tüfeği ile açılan ateş sonucu yaralanan İ.P. kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık köyünde dün S.K. (66) ile komşusu İ.P. (65) ve eşi Ayşe P. (62) arasında, köy çeşmesinden bahçe sulanması nedeniyle tartışma çıkmıştı. S.K'nin av tüfeğiyle ateş ettiği Ayşe P. ölmüş, İ.P. yaralanmıştı.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

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