Yozgat gündem haberleri... Yozgat'ta 5 DEAŞ şüphelisi yakalandı Güncel Haberler Yozgat haberi: Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı. Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri öne sürülen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında örgütün el yapımı patlayıcı (EYP) hazırlama sorumlusunun da bulunduğu yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Yozgat Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yozgat gündem haberleri... Yozgat'ta 5 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.