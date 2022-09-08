Yozgat gündem haberleri... İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığına Bünyami Katipoğlu atandı

İyi Parti Yozgat İl Başkanlığına Bünyami Katipoğlu atandı.

Katipoğlu, yaptığı yazılı açılamada, il başkanlığı görevine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tensipleri atandığını belirtti.

İYİ Parti'nin milletin umudu olduğunu ve tek başına iktidara yürüdüğünü savunan Katipoğlu, şunları kaydetti:

"İlçe başkanlarımızın birçoğunun, il teşkilatı üyelerinin ve partililerimizin yoğun şikayetleri üzerine genel merkezimiz tarafından Metin Özışık hakkında inceleme ve tetkik yapılmış, 5 Eylül 2022 tarihinde yönetimi ile beraber görevden el çektirilmiştir. Eski il başkanı 5 Eylül'de görevden el çektirilmesine rağmen 7 Eylül 2022 tarihinde yersiz, mesnetsiz ve hükmü olmayan bir basın açıklaması ile istifa ettiğini duyurmuştur. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. İYİ Parti Yozgat İl Teşkilatı olarak, önce ülkemiz ve Yozgat'ımız için gece gündüz demeden çalışacak, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Nerede olursa olsun Bozok Yaylası'nın evlatlarının derdi bizim derdimiz olacaktır."