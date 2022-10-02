Yozgat gündem haberi... Yozgat'ta dini nikahlı eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı Güncel Haberler Gelen Yozgat haberlerine göre Yozgat'ta bir kişi, dini nikahlı eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Yozgat'ta bir kişi, dini nikahlı eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Alınan bilgiye göre, dini nikahla yaşayan K.Ç. ile D.K. otomobille gezerken aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde aracı durduran K.Ç, yanında bulunan tabanca ile D.K'ye ateş edip kaçtı. Ağır yaralanan kadının durumu polise bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.K, 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan K.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul Yozgat Güncel Haberler

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