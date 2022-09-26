Yozgat gündem haberi... Sorgun'da patates hasadı başladı Güncel Haberler Yozgat haberine göre Yozgat'ın Sorgun ilçesinde patates hasadı başladı. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde patates hasadı başladı. Sorgun'da 11 dönüm patates eken çiftçi Selman Arslan, AA muhabirine, geçen yıllara oranla bu yıl patates üretiminden daha fazla verim elde ettiklerini söyledi. Yaklaşık 16 yıldır patates ektiğini aktaran Arslan, "İlkbaharda yeterli yağış alması ve hava koşullarının uygun gitmesiyle verimde artış oldu. 11 dönümden yaklaşık 70 ton patates aldım. Allah bereket versin, patateste yüzümüz güldü." dedi. Arslan, patatesin kilogramının 6,5 ile 7,5 lira arasında satıldığını belirtti. Güncel Kaynak: AA / Şahin Özmen Yozgat Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yozgat gündem haberi... Sorgun'da patates hasadı başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.