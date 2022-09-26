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Yozgat gündem haberi... Sorgun'da patates hasadı başladı

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Yozgat gündem haberi... Sorgun'da patates hasadı başladı

Yozgat haberine göre Yozgat'ın Sorgun ilçesinde patates hasadı başladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde patates hasadı başladı.

Sorgun'da 11 dönüm patates eken çiftçi Selman Arslan, AA muhabirine, geçen yıllara oranla bu yıl patates üretiminden daha fazla verim elde ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 16 yıldır patates ektiğini aktaran Arslan, "İlkbaharda yeterli yağış alması ve hava koşullarının uygun gitmesiyle verimde artış oldu. 11 dönümden yaklaşık 70 ton patates aldım. Allah bereket versin, patateste yüzümüz güldü." dedi.

Arslan, patatesin kilogramının 6,5 ile 7,5 lira arasında satıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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