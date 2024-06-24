Yozgat Çamlık Milli Parkı'na Bayram Tatilinde Yoğun İlgi

Yozgat Çamlık Milli Parkı'nı Kurban Bayramı tatilinde 19 bin 898 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çamlık Milli Parkı'nın 9 günlük bayram tatilinde ilgi gördüğü belirtildi.

Doğal güzellikleri ve temiz havasıyla ünlü parkın, tatilcilerin gözde dinlenme yeri olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayram tatili süresince Yozgat Çamlık Milli Parkı'nı toplamda 19 bin 898 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Çamlık Milli Parkı, tatilcilere huzurlu yürüyüş yolları, piknik alanları ve doğal yaşamı gözlemleme fırsatı sunuyor. Hemşehrilerimize ve misafirlerimize parklarımızda çevre temizliğine göstermiş oldukları hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz."