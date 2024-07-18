Yozgat Bulvarı Ayvalı Mahallesi'nde Belediye Otobüsü Devrildi
Yozgat Bulvarı Ayvalı Mahallesi kavşağında saat 15.30 sıralarında B.M. yönetimindeki 06 DD 3240 plakalı belediye otobüsünün devrildiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
GÜVENLİK, KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Yozgat Bulvarı Ayvalı Mahallesi kavşağında saat 15.30 sıralarında B.M. yönetimindeki 06 DD 3240 plakalı belediye otobüsünün devrildiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntüde, otobüsün diğer otomobillere çarptıktan sonra devrildiği anlar yer aldı.