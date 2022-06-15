Yozgat Bozok Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Yozgat Bozok Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Bozok Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Erdoğan Akdağ Yerleşkesi'nde yapıldı.

Üniversite halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, Bozok Üniversitesinin mezuniyet coşkusuna ortak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Polat, Yozgat'ın öğrencileri sevdiğini, öğrencilerin de Yozgat'ı sevdiğini belirterek "Yozgat'ın her daim kapısının da gönlünün de sizlere açık olduğunu belirtmek isterim. Biz üniversitemizi her daim yanımızda gördük, görmeye de devam edeceğiz. Yozgat Bozok Üniversitesi bölgenin en önemli marklarından biri ve bu marka üniversitede eğitim alan öğrencilerin de şanslı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de mezuniyet töreninin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yaklaşık 22 bin öğrencisi bulunan üniversiteden 4 bine yakınının mezun olduğunu aktardı.

Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesinin tarihi günlerden birini daha yaşadığını vurgulayarak "Hayat boyu öğrenme yolculuğunun önemli bir basamağına noktayı koyarken, aynı zamanda yeni bir döneme bir başlangıç yapma süreci de başlamış bulunuyor. Bu açıdan, bugün hepimiz için mutlu ve anlamlı bir gün. Toprağa bir fidan ektik, o fidan yeşerdi, dal budak oldu ve bugün meyvesini veriyor. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak bunun haklı onurunu, gururunu ve sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fakülte ve yüksekokullarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.