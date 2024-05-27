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Yozgat Genç İHH, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

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Yozgat Genç İHH Teşkilatı, Bozok Üniversitesi yerleşkesinde düzenlediği protesto etkinliğiyle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı. Öğrenciler, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla toplanarak sloganlar atıp tepki gösterdi. Genç İHH Teşkilat Başkanı Abdurrahman Yakışır, İsrail'in sürdürdüğü zulmü kınadıklarını belirtti ve harekete geçme çağrısı yaptı. Öğrenciler, tekbir getirerek kampüs giriş kapısına kadar yürüdü.

Yozgat Genç İHH Teşkilat Başkanlığınca Bozok Üniversitesi yerleşkesinde "Kampüslerden Refah'a katliama dur de" sloganıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi önünde ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla toplanan öğrenciler slogan atıp İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Öğrenciler adına açıklama yapan Genç İHH Teşkilat Başkanı Abdurrahman Yakışır, İsrail'in Filistin'de 8 aydır sürdürdüğü ve günden güne artan zulüm ve soykırımını kınadıklarını söyledi.

İsrail zulmünün her geçen gün arttığını ifade eden Yakışır, şunları kaydetti:

"Siyonist devlet dün gece 2371 blok adını verdiğimiz ve dört gün önce güvenli bir bölge olarak nitelendiği Refah bölgesine sığınan Filistinli sivilleri yakarak şehit etti. Artık kınama zamanı geçti. Üniversitelerde, kampüslerde, dersliklerde, meydanlarda ve ulaşabileceğimiz her yerde kalben buğz etmenin ötesine geçip harekete geçmenin zamanıdır. Biliyoruz ki artık dünyanın dört bir yanı Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemdedir. Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil, hayatımızın her alanında, şu an içerisinde bulunduğumuz kampüsümüzde, yarın içerisinde bulunacağımız iş yerimizde ve yetiştireceğimiz nesillerde yaşatmak zorundayız. Buradan Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde gerçekleştirilen eylemlere selam gönderiyoruz. Zafer yakındır ve zafer inananlarındır."

Konuşmanın ardından öğrenciler tekbir getirip, slogan atarak Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi önünden kampüs giriş kapısına kadar yürüdü.

Kaynak: AA / Güncel

Bozok Üniversitesi Filistin İsrail Yozgat İHH Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

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