Yozgat Belediyesi kurban kesim yerlerini belirledi

Yozgat Belediyesi, kentteki kurban kesim yerlerini belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda vatandaşın kurbanlarını kesmesi için 9 nokta belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kent merkezinde hemşehrilerimiz belirlenen 9 noktada kurban kesimini gerçekleştirebilecekken, kendi mülklerinde de cadde ve sokaklara taşmadan kurban kesimlerini yapabilecekler. Kurban Bayramı süresince veteriner işleri ve zabıta müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz denetimlerini sürdürecek. Kurban kesiminde kurallara uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanacak."

Kurban kesim noktalarının da Et ve Süt Kurumu karşısındaki kurban satış yeri, Çapanoğlu Mahallesi 2. Etap TOKİ Yaşamkent Sitesi üstü, Bahçeşehir Mahallesi Onur Apartmanı önü, Karatepe Mahallesi Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi yanı, Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi hayvan pazarı, Çapanoğlu Mahallesi TOKİ 1+1 Bölgesi Hz. Bilal Camii altı, Sarıhacılı Mahallesi özel kesimhane, Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Dereboyu Sokak su arıtma tesisi ahırlar bölgesi olarak belirlendiği aktarıldı.