Yozgat Belediyesi günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat Belediyesi günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
 - Güncelleme:
Yozgat Belediyesi günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek

Yozgat Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu çadırda ramazan süresince günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek.

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu çadırda ramazan süresince günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ramazan ayı boyunca günlük 500 kişilik sıcak iftar yemeği vereceklerini belirten Köse, "Aşevimizden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunduğumuz yemek hizmetleri de aynı şekilde sürecek. Ramazan dolayısıyla konaklarımızda dini, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunacağız. Yine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da çocuklara özel iftar programı düzenleyeceğiz." dedi.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Yozgat Belediyesi, iftar yemeği, Ramazan, Yozgat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title