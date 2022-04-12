YOZGAT'A NİSAN KARI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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YOZGAT'ta dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışıyla kent merkezi, beyaza büründü.
YOZGAT'ta dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışıyla kent merkezi, beyaza büründü.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, havanın ani soğumasıyla birlikte kar yağışına dönüştü. Gece boyunca aralıksız devam eden yağışla kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 5 santimetreye kadar ulaştı.