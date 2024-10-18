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Yozgat'a Engelli Vatandaşlar için 20 Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

Yozgat'a Engelli Vatandaşlar için 20 Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı
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TESKOMB tarafından Yozgat'a gönderilen 10 akülü ve 10 tekerlekli sandalye, engelli vatandaşlara teslim edildi. Törende Vali Mehmet Ali Özkan, sağlıklı her insanın bir engelli adayı olduğunu vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından Yozgat'a gönderilen 10 akülü ve 10 tekerlekli sandalye engelli vatandaşlara teslim edildi.

Valilikte düzenlenen tekerlekli sandalye dağıtım töreninde konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, sağlıklı her insanın birer engelli adayı olduğunu söyledi.

TESKOMB tarafından gönderilen tekerlekli sandalyelerin ihtiyacı olan engelli vatandaşlara teslim edildiğini belirten Özkan, "Allah herkese sağlıklı uzun ömür versin. Tekerlekli sandalyeleri ilimize gönderilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da tekerlekli sandalyelerin Yozgat'a gönderilmesinde emeği ve katkısı bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül'e teşekkür etti.

Törene AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, daire müdürleri, engelli vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

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