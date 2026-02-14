Haberler

YouTube baskıların ardından kapattığı ABD'li aktivistin hesabını geri açtı

YouTube, ABD'li aktivist Guy Christensen'in kapattığı hesabını, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine yeniden açtı. Christensen, bu durumu kolektif eylemin zaferi olarak değerlendirdi.

ABD merkezli sosyal medya platformu YouTube, ABD'li aktivist Guy Christensen'in kapattığı hesabını gelen tepkiler üzerine yeniden açtı.

YouTube, İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı paylaşımları ile bilinen Christensen'in??????? hesabını dün kapattı.

Christensen'in olayı sosyal medyada paylaşmasının ardından çok sayıda tepki geldi.

YouTube ise gelen tepkilerden sonra hesabı tekrar açtı.

Christensen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bunu gerçekten başardık. YouTube, geçen akşam çağrımı reddettikten ve sonsuza kadar yasaklı kalacağımı belirttikten sonra, benim hesabımı ve paramı geri verdi. Bu, kolektif eylem ve dayanışmanın gücü. Eğer birlikte durmazsak, paramparça oluruz." ifadesini kullandı.

Christensen, sosyal medyada İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik sert eleştirileri ve aktivist tavrı ile biliniyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
