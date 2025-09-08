Youth Demand Grubu, BBC Ofisinde İsrail'e Karşı Oturma Eylemi Gerçekleştirdi

İngiltere'de, Filistin'e destek eylemleriyle tanınan "Youth Demand" grubu, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımda "işbirlikçi" olduğu gerekçesiyle İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin Manchester ofisinin giriş katında oturma eylemi gerçekleştirdi.

Youth Demand'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, bir grup eylemci, Manchester kentindeki BBC ofisinin giriş katında oturma eylemi yaparak, İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısında bulundu.

Protestocular, BBC Manchester ofisi lobisinde "İsrail'i silahlandırmayı durdur" pankartı ile Filistin bayrakları açtı.

Açıklamada, "BBC, soykırımın işbirlikçisidir. BBC, İsrail'in savaş suçlarını haberleştirmezken Filistinliler aç bırakılıyor ya da katlediliyor." ifadeleri yer aldı.

İngiltere'de Filistin yanlısı eylemler yapan Youth Demand grubu, daha önce de ateşkes talebiyle Londra'nın ünlü Oxford Caddesini trafiğe kapatmış, Londra Maratonunu durdurma girişiminde bulunmuştu.

Youth Demand eylemcileri, dünyaca ünlü Ulusal Galeri'de sergilenen Pablo Picasso'nun "La Maternite (Annelik)" tablosu üzerine Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın Gazze'de çektiği anne ve çocuğunun fotoğrafını da yapıştırmıştı.