Ege Bölgesi Yörük Türkmenleri Bornova'da buluştu.Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Kültürünüzü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak adına yaptığınız çalışmalara her türlü katkıyı vermeye hazırız" dedi. Ege Bölgesi Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İsmet İlhan ise Başkan İduğ'a teşekkür ederek, tüm İzmirlileri Manisa yolu üzerinde kurdukları Oba Yörük-Türkmen müzesini görmeye davet etti.

Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yörük Türkmen Federasyonları ve dernekleri Bornova Belediyesi'nin düzenlendiği gecede buluştu. Bornova Belediyesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'ndeki organizasyon, Ege Bölgesi Yörük Türkmen Federasyonu, Küçük Menderes Havzası Yörük Türkmen Federasyonu, Saruhanlı Yörük Türkmen Federasyonu, Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu ile Afyonkarahisar, Aydın, Manisa, Kınık ve Beydağ'dan olmak üzere toplam 28 derneğin katımıyla gerçekleşti.

Birlikte daha güçlü oluruz

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ,kısa bir süre önce Bornova Karaçam Mahallesi'ndeki Oba Yörük Türkmen Müzesi'ni ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Osmanlıdan bugüne nerede ihtiyaç varsa Yörük Türkmenleri orada olmuştur. Bugün Anadolu coğrafyasında 63 boy olmak üzere 9 milyon civarı Yörük Türkmeni yaşamaktadır. Sizler böylesi bir geçmişten günümüze çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Kültürünüzü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak adına yaptığınız bu çalışmayı daha da zenginleştirmek, buna da herkesin katkı koyması gerekiyor. Biz Bornova Belediyesi olarak gereken tüm desteği vermeye hazırız. Burayı turizme kazandırmalı, ziyaretçi sayısını arttırmalıyız. Birlik beraberlik içinde daha güçlü oluruz. Türkiye olarak en büyük gücümüz bu. Bir arada olursak hiç kimse bizi yıkamaz" diye konuştu.

Bu kültürü yaşatmalıyız

Ege Bölgesi Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İsmet İlhan ise kendilerini bir araya getiren Bornova Belediyesi'ne ve Başkan İduğ'a teşekkür ederek, "Kültürel değerlerimiz giderek yok oluyor. Bunun önüne geçmeliyiz. Oba Yörük Türkmen Müzesi'ni de bu amaçla kurduk. Tek amacımız kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak. Herkesi bu bu müzeyi görmeye davet ediyorum" dedi. İlhan konuşmasını Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" sözünü hatırlatarak tamamladı.

Coşku dolu gece

Yörük Türkmen gençlerinden kurulu zeybek ekibi ile Ödemiş İlk Kurşun Efeler Derneği'nden Efe Dayı sundukları gösteriyle geceye ayrı bir renk kattı. Kavalda Salih Sütüoğlu, bağlamada Anıl Arı'nın eşlik ettiği Türk Halk Müziği Sanatçısı Zeynep İlhan da seslendirdiği türkülerle büyük beğeni topladı.

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