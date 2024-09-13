ANTALYA'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve 19 farklı özerk cumhuriyet ve ülkeden katılımcıların yer alacağı Yörük Türkmen Festivali Yörük Göçü ile başladı. Katılımcıların yöresel kıyafetleriyle katıldığı yörük göçü renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve 15 Eylül'e kadar sürecek Yörük Türkmen Festivali, çelenk sunma, göç duası ve temsili yörük göçü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Aykut Kaya, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Yörük- Türkmen Dernekleri'nin temsilcileri, 19 farklı ülke ve farklı illerden gelen katılımcılar yer aldı.Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan temsili yörük göçüne katılımcılar kendi kültürlerine ait yöresel kıyafetleriyle katıldı. At ve develerinde kortejin önünde yer aldığı yürüyüşte halk dansları da ilgi çekti. Renkli görüntülere sahne olan göç yürüyüşüne turistler ve vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.Farklı etkinliklerle yörük kültürünün yansıtılacağı festivalin resmi açılışı, Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda bugün saat 20.30'da yapılacak. Açılış töreninin ardından Ayşe Dinçer konseri gerçekleştirilecek.

Haber: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,