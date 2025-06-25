Yörük Kültüründe Çarpana Tasarımları Geleceğe Taşınıyor

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Antalya'da yapılan protokol ile Yörük kültürüne ait çarpana el dokuma sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Eğitim ve kültür kurumlarının bir araya gelerek imzaladığı protokol, geleneksel tasarımların modern ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilmesini içerecek.

Antalya'da Yörük kültürünün unutulmaya yüz tutmuş el dokuma sanatlarından "çarpana tasarımları", imzalanan protokol sayesinde sağlanacak desteklerle gelecek nesillere aktarılacak.

Çarpana tasarımlarının yaşatılması amacıyla düzenlenen protokol imza törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal ve çarpana tasarımı ustaları katıldı.

Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen törende konuşan Eriş, Yörük kültürünün önemli el sanatlarından olan çarpana tasarımlarını geleceğe aktarmak istediklerini söyledi.

Proje kapsamında gelenek ile geleceği bir araya getirmeyi ve devamlılığı sağlamak istediklerini belirten Eriş, "Yörükler, göç esnasında ihtiyaçlarını gidermek adına kullandıkları bir yapı taşı olan çarpana tasarımlarını yaparken ihtiyacı sanata dönüştürmüş ve ciddi anlamda güzel eserler ortaya çıkarmış. Bizlerde zamanla unutulmaya yüz tutmuş bu geleneğimizi yaşatmak için protokol imzaladık." dedi.

Eriş, çarpana tasarımlarının enstitünün ve özel sektörün işbirliğiyle daha geniş alanlarda kullanılacağını, el emeğinin unutulmasının önüne geçmek istediklerini vurguladı.

BAKA Genel Sekreteri Güler ise Anadolu'nun sahip olduğu kültürel değer ürünlerinin katma değere dönüştürülmesi için ajans olarak destek sağladıklarını kaydetti.

Bu desteklerden birini de çarpana tasarımlarına sağladıklarını aktaran Güler, tasarımları bu çağda duyulan ihtiyaçlara göre şekillendirmeye çalışacaklarını anlattı.

Konuşmaların ardından taraflar, "Çarpana Tasarımları ile Kültürel Hafıza Yeni Ürünlerle Buluşuyor" projesi protokolüne imza attı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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