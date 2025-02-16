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Yortanspor-Eskipazar Belediyespor Maçında Taraftar Gerginliği

Yortanspor-Eskipazar Belediyespor Maçında Taraftar Gerginliği
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Karabük 1. Amatör Ligi'nde Yortanspor ve Eskipazar Belediyespor'un karşılaştığı maçta, deplasman tribünündeki bazı taraftarlar, kötü tezahüratlarla sinirlenip koltukları kırarak sahaya attı. Olaylar polis ve jandarma müdahalesiyle sona erdi.

Karabük 1. Amatör Ligi'nde, Yortanspor- Eskipazar Belediyespor maçının ardından deplasman tribünündeki bazı taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya attı.

Yortan Futbol Sahası'nda oynanan maçta Yortanspor, sahasında ağırladığı Eskipazar Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından ev sahibi takımın taraftarlarının kötü tezahüratlarına sinirlenen deplasman tribünündeki bazı seyirciler koltukları kırarak sahaya fırlattı.

İki takım taraftarı arasında yaşanan gerginlik, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu sona erdi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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