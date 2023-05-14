Yorgun Şoförün Kullandığı Minibüs Aydınlatma Direğine Çarptı

Yöresel ürünler satan Oğuzhan Gündoğdu'nun kullandığı kapalı kasa minibüs, Avcılar'da D-100 Karayolu üzerinde aydınlatma direği ve bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik durma noktasına gelirken, minibüsün şoförü Oğuzhan Gündoğdu, 'Her şey bana çizgi film gibi geliyor. Direksiyon başında uyumuşum' dedi.

YÖRESEL ürünler satan Oğuzhan Gündoğdu'nun kullandığı kapalı kasa minibüs, Avcılar'da D-100 Karayolu üzerinde aydınlatma direği ve bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik durma noktasına gelirken, minibüsün şoförü Oğuzhan Gündoğdu, "Her şey bana çizgi film gibi geliyor. Direksiyon başında uyumuşum" dedi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde D-100 Karayolu'nda Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı civarında meydana geldi. Beylikdüzü yönünden gelen Oğuzhan Gündoğdu yönetimindeki minibüs, yol kenarındaki aydınlatma direği ve bariyerlere çarptı. Kazada minibüsün şoförü Oğuzhan Gündoğdu kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.Minibüsün şoförü Oğuzhan Gündoğdu, "Büyükçekmece'den geliyordum. Uykusuzum. Her şey bana çizgi film gibi geliyor. Direksiyon başında uyumuşum, direği devirdikten sonra D-100 Karayolu'nu ayıran profil demirlere çarptım. Allah'a şükür hiçbir şeyim yok. Allah'a şükür Kolumda sivrisinek ısırığı gibi küçük bir yara var. Çalışıyoruz. 4 gündür uyumamıştım. Sürücülere tavsiyem yorgun araç kullanmasınlar" dedi. Karayolundaki trafik ekiplerin çalışmasından sonra tekrar normal seyrine döndü.