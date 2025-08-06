Yorgun Mermiyle Yaralanan Doktor Unutulmadı

Ordu'da yaklaşık 4 yıl önce evinin balkonunda başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan ve Kocaeli'de tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Opr. Dr. Aksın Serarslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Serarslan için Altın Ordu ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Aksın Serarslan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Hatipli Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Olayın geçmişi

Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan, 13 Aralık 2021'de başına nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Çeşitli hastanelerde tedavi gören Serarslan, son olarak komplikasyona bağlı olarak Kocaeli Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmış ancak dün yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede görev yapan Serarslan'ın yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli L.A, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.