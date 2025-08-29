Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 9 yaşındaki Mehmet Yeşilay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hayati Harrani Mahallesi'ndeki evlerinin damında yorgun mermi isabet etmesi sonucu 11 Mayıs'ta ağır yaralanan ve kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 9 yaşındaki Mehmet Yeşilay, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeşilay'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

