Yorgun mermiyle öldüğü iddia edilen Dilber, kardeşinden tabancayı almak isterken vurulmuş

GAZİANTEP'te, annesiyle çöp atarken karnına yorgun mermi isabet ettiği iddia edilen Dilber Öztürkmen'in (16), küçük kardeşinin elinden tabancayı almaya çalışırken vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Dilber'in babası A.Ö. ve amcası S.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 16 Aralık günü Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Karnından yaralanan Dilber, ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre Dilber'in annesi N.Ö., kızının kendisi ile birlikte çöp atarken birden yere yığıldığını ifade etti. Hastanede ameliyat geçiren Dilber, operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Burada 13 gün boyunca tedavi gören Dilber, 29 Aralık günü yaşamını yitirdi.

Bunun üzerine Dilber Öztürkmen'in babası A.Ö. ve amcası S.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan A.Ö. ve S.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.