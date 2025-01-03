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Yorgun Mermiyle Can Veren Raif Öntürk'ün Ölümünde Bir Şüpheli Tutuklandı

Yorgun Mermiyle Can Veren Raif Öntürk'ün Ölümünde Bir Şüpheli Tutuklandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçen yıl yorgun mermi isabet ederek hayatını kaybeden Raif Öntürk'ün ölümüyle ilgili şüpheli S.A. tutuklandı. Olay yerinde yapılan incelemede, düğünde havaya ateş edilmesi sonucu merminin Öntürk'e isabet ettiği belirlendi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçen yıl yorgun mermi isabet eden kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl ağustos ayında Eğrikum Mahallesi'nde tarlada çalışırken başına yorgun mermi isabet eden Raif Öntürk'ün (68) ölümüyle ilgili Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma yürütüldü.

Bu çerçevede olay günü Öntürk'ün bulunduğu tarlaya yaklaşık 1700 metre mesafedeki Çayvar Mahallesi'nde yapılan düğünde silahla havaya ateş edildiğinin belirlenmesi üzerine bölgedeki boş kovanlar toplandı.

Düğüne misafir olarak katılan S.A'nın (30) aracında bulunan tabanca ve bazı boş kovanlar ile olayda yaşamını yitiren Öntürk'e isabet eden mermi, yapılan kriminal incelemede eşleşti.

Bunun üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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