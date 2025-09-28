Yorgun Mermi Restoranda Yemek Yiyen Kadına Isabet Etti
Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir restoranda yemek yediği sırada bacağına yorgun mermi isabet eden 24 yaşındaki kadın yaralandı. Eşi tarafından hastaneye götürülen kadın tedavi edilerek taburcu edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, restoranda yemek yediği sırada bacağına yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.
Kardeşköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde eşiyle restoranda yemek yiyen İ.N.K. (24), aniden bacağında acı hissetti.
Bacağından kan geldiğini fark eden kadın, eşi tarafından Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.
Yapılan incelemede kadının bacağına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.
Kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.