Yorganların arasındaki metamfetamini Daxo buldu KARS'ta, çiftlik evine düzenlenen operasyonda, yorganların arasına gizlenmiş 146,15 gram metamfetamini, narkotik köpeği Daxo buldu. KARS'ta, çiftlik evine düzenlenen operasyonda, yorganların arasına gizlenmiş 146,15 gram metamfetamini, narkotik köpeği Daxo buldu. Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çiftliğe operasyon düzenledi. Narkotik polisinin çiftlik evdeki aramasında kullandığı Daxo adlı köpek, yorganların arasına saklanmış 146,15 gram metafetamini buldu. Aramalarda ayrıca hassas terazi, rulo halinde alüminyum folyo, ses kayıt cihazı ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla M.Ö. (33), B.Ö. (28) ve B.T.'yi (28) gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kars Güncel Haberler

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