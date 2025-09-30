Haberler

Yorganın Altında Yakalanan Hükümlü 3 Yıl Sonra Ele Geçirildi

Yorganın Altında Yakalanan Hükümlü 3 Yıl Sonra Ele Geçirildi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, 3 yıldır aranan bir hükümlüyü evinde saklandığı yorganın altında buldu. Hükümlünün toplam 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 yıldır aranan hükümlü, saklandığı yorganın altında yakalandı.

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 yıldır aranan hükümlü A.T'nin (44) ilçedeki evinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ikamete operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yatağının yanında yorganın altında gizlenmiş halde yakaladı.

İşlemlerin ardından Vezirköprü Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilen hükümlünün, "dolandırıcılık", "hırsızlık", "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi 8 ayrı suçtan toplam 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlünün yakalandığı anlar, jandarma kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
