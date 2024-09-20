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Yöresel Ürünler ve Yemek Şenliği Açıldı

Yöresel Ürünler ve Yemek Şenliği Açıldı
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Yetiştirme Yurtları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler ve Yemek Şenliği, Altınpark Expo Center'da başladı. Etkinlik, deprem bölgesindeki esnafa katkı sağlamayı amaçlıyor ve hafta sonu yoğun katılım bekleniyor.

Yetiştirme Yurtları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen Yöresel Ürünler ve Yemek Şenliği'nin açılışı yapıldı.

Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Süleymanoğlu, Altınpark Expo Center'da düzenlenen etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, şenliğin Diyarbakır, Mardin, Van, Muş, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt'ten gelen esnafın katkısıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu şenlikle deprem bölgesinde yer alan esnafa da katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Süleymanoğlu, Ankara'da böyle etkinliklerin sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Süleymanoğlu, şenliğe hafta sonu yoğun bir katılım beklediklerini söyleyerek, tüm Ankaralılara davette bulundu.

Yöresel lezzetlerin yer aldığı şenlik, pazar gününe kadar açık olacak.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel

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