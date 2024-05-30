Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri Sandıklı'da Düzenlendi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri'nde farklı illere özgü ürünler sergilenerek, satışa sunuldu.

Sandıklı ilçesi kapalı pazar yerinde bir grup esnaf tarafından Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri düzenlendi. Adana, Erzurum, Gaziantep, Trabzon, Malatya ve Kahramanmaraş'tan gelen esnaflar yörelerine özgü ürünleri sergileyerek satışa sundu. Cağ kebabı, kuzu şiş, şırdan, çiğ köfte, baklava gibi birçok ürünün sergilendiği etkinlik 2 Haziran Pazar günü sona erecek.

Etkinliğe katılan Mustafa Kale, Türkiye'nin hemen hemen her yerine gidiyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya gibi bütün illere gidiyoruz. Yörelerimizin ürünlerini tanıtıyoruz. Ekip halindeyiz ama sürekli aynı kişiler değiliz. WhatsApp gruplarımız var, oradan organize oluyoruz dedi.

Hatay'dan gelen esnaf Erdoğan Balıkçı, Hatay'ın çiğ köftesi var. Antep'ten gelen arkadaşlar var. Antep kebapları var. Kuzu şiş var, patlıcan dolması var diye konuştu.

İlçe halkından Ahmet Namlı da Zeytinyağı, sucuk aldık. Yöresel ürünleri nar ekşileri, salçaları, baharat çeşitleri var. Her şey mevcut dedi.

HABER- KAMERA Ahmet DAĞLISANDIKLI,