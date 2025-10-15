Haberler

Yönünü Şaşıran Pelikan Bartın Sahiline İndi

Yönünü Şaşıran Pelikan Bartın Sahiline İndi
Güncelleme:
Bartın'ın İnkumu sahilinde görülen pelikan, veteriner muayenesinin ardından sağlığı iyi olduğu için yeniden doğaya salındı. Göç rotasında bulunmayan pelikan, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İnkumu tatil beldesinde sahilde bir pelikan, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İlk defa Bartın sahilinde pelikan görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekibinin yönlendirmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, pelikanı yakalayarak veteriner hekime götürdü. Yapılan kontrolde pelikanın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Tedaviye gerek görülmeyen pelikan, tekrar sahile bırakıldı.

Bartın'ın pelikanların göç güzergahında bulunmadığı, kuşun yönünü şaşırarak sahile indiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
