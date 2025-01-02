Yongchuan'daki Dev Pandalar Yeni Yıl Kutlamasında
Çin'in Chongqing kentindeki Locajoy Hayvan Tema Parkında, parktaki dört dev panda için birinci yıl dönümü kutlaması yapıldı. Pandalar, bakıcılarının özenli bakımları sayesinde yeni çevrelerine başarıyla uyum sağladı ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
CHONGQİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine bağlı Yongchuan ilçesinde bulunan Locajoy Hayvan Tema Parkında'ki dört dev panda için parktaki birinci yıldönümleri vesilesiyle yeni yılın ilk gününde kutlama düzenlendi. Pandalar, geçen yıl parka gelişlerinden bu yana bakıcılarının özenli bakımı sayesinde yeni çevrelerine başarıyla uyum sağladı. Pandalar, rahat davranışları ve sevimli görünüşleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel