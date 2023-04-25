Yönetmen ve oyuncu Kemal Başar: 'Geleneğimizden yola çıkmazsak uluslararası anlamda büyük işler yapamayız'

Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı, Kemal Başar'ın yönettiği "Helikopter" oyununun provaları başladı.

Eylül ayında izleyiciyle buluşacak oyuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Tiyatro Keyfi Sanat Yönetmeni Başar, Helikopter'in Tuncer Cücenoğlu'nun dünyanın her tarafında oynanan kendi janrında eşsiz bir eseri olduğunu belirterek, "Pek çok ülkeden sonra Türkiye'de Bursa Devlet Tiyatrosu oynamaya çalıştı ama kısa sürdü. İstanbul'da ilk kez biz oynuyoruz. Şahane bir komedi. Çok iyi bir kast yaptık, Tiyatro Keyfi'nin diğer kastları gibi. Murat Taşkent, Ercüment Aydın, Sude Kızık, Mazhar Alican Uğur ve Batuhan Sezer oynuyor. Oyunculuk açısından önemli isimler." dedi.

Başar, oyunun dünyanın her tarafında sergilenen, çok beğenilen, dünya tiyatrolarınca çok istenen bir eser olduğuna dikkati çekerek, İstanbul'da kendi rejisiyle ilk kez sahneleneceğini dile getirdi.

Avrupa kriterlerini taşıyan bir tiyatro olması amacıyla Almanya'da yaşayan Cüneyt Arkan'la Tiyatro Keyfi'ni kurduklarını kaydeden Başar, şunları aktardı:

"Avrupa'ya kısa zamanda entegre ettik, yaptığımız tiyatroyla. Tiyatro Keyfi'nde minimalist tiyatro yapılıyor. Orta oyunundan yola çıkan sahnelemeler yapılıyor. Çünkü geleneğimize sahip çıkmazsak, geleneğimizden yola çıkmazsak uluslararası anlamda büyük işler yapamayız. Dünyanın bütün büyük sanatçıları bunu yapar. Kendi kültüründen kendi geleneğinden yola çıkar. Ben ödenekli tiyatroları ne yazık ki Batı taklitçisi buluyorum. Oysaki bizim kültürümüz çok engin, çok zengin. Kendi kültürümüze yaslanarak, evrensel normları bilerek, görgü, bilgiyi artırarak, estetiği sağlayıp çok iyi sanatçılarla çalışıp, tiyatronun içindeki işletme bilgisiyle ekonomiyi de rayına sokup Avrupa normlarında bir tiyatro yapılabileceğini göstermek istiyoruz ve gösteriyoruz."

Kemal Başar, yurt dışına çok fazla turne yaptıklarının altını çizerek, "Berlin, Londra, Amsterdam, Tel Aviv, Tırgovişte, Gazimağusa, Lefkoşa'ya defalarca gittik. Benim uluslararası alandaki ilişkilerimle dünyanın hemen hemen her tarafına gittik. Şimdi de 'Tut Elimden Rovni' ve 'Amy Winehouse' Güney Kore'ye gidiyor. Eylül ayında ilk kez bir Türk tiyatrosu Güney Kore'deki festivale davet ediliyor. Ben de haziranda yine ilk kez Güney Kore'de Jeju Adası'nda yapılacak tiyatro forumuna katılıyorum Türkiye'yi temsilen. Bu toplantılar ve gidiş gelişler Tiyatro Keyfi'nin kalitesinin sınanması ve o kaliteyi, o çizgiyi geçmesi açısından sanat yönetmeni olarak beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

" Kemal Başar'ın yapması bizim için çok büyük bir gurur kaynağı"

Tuncer Cücenoğlu'nun kızı Gamze Cücenoğlu ise babasının evrensel konuları bulmakta oldukça usta bir yazar olduğunu dile getirdi.

Helikopter oyununun konusunun bütün dünyayı ilgilendirdiğine işaret eden Cücenoğlu, şunları söyledi:

"Çok kıymetli bir oyun. İlk önce Almanya'da zannediyorum Türkiye'yi temsilen seçiliyor ve sahneleniyor. Ardından da bu oyunu ilk sahneleyen Devlet Tiyatroları oldu. Uzun yıllar (Türkiye'de) sahnelenmedi ama yurt dışında birçok tiyatro tarafından sahnelendi. Sevgili Kemal Başar uluslararası çok önemli bir yönetmen, aynı zamanda da oyuncu. Bu oyunu tekrar yapacak olması bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Pandemi öncesi başlamıştık aslında bu çalışmalara ama pandemi girince, doğal olarak tiyatrolar kapandı ve herhangi bir şey yapamadık. Şimdi aynı heyecanla tekrar buluşuyoruz. İnşallah prömiyerde de hep beraber oluruz yine sizlerle."

"Latin Amerika keşfetti Tuncer Cücenoğlu'nu. Başta Uruguay olmak üzere Şili, Arjantin, herkes repertuvarına almaya başladı"

Dünyanın birçok yerinde babasının eserlerinin sahneye koyulması dolayısıyla ölümsüz bir babaya sahip olduğunu ifade eden Cücenoğlu, "Bir evlat olarak bu inanılmaz gurur verici bir şey. Tam 'Öldü.' dediğim noktada, bir bakıyorum sesi dünyanın farklı yerlerinden geliyor. Şimdi Latin Amerika keşfetti Tuncer Cücenoğlu'nu. Başta Uruguay olmak üzere Şili, Arjantin, herkes repertuvarına almaya başladı. Böyle bir babaya sahip olmak gerçekten çok da büyük sorumluluk." değerlendirmesinde bulundu.

Gamze Cücenoğlu, 2019'da vefat eden babasının çalışmalarını kendisinin yürüttüğünü söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Ona göre kalıcılığına katkı sağlayacak her adımı çok doğru yapıyor olmam gerekiyor. Umarım ülkemizde de Tuncer Cücenoğlu bu kadar tanınır. Benim aslında en büyük üzüntüm bu. Kendi ülkesinde hak ettiği değeri bulamıyor babam. Bütün dünya sahiplenirken 20. yüzyılın en önemli oyun yazarlarından biri olarak Avrupa'da (Samuel) Beckett'larla antolojilere alınırken, Türkiye'de Tuncer Cücenoğlu'nu tanıyan çok az insan var. Benim bütün çabam da ülkesinde yapıyor olmak. Çünkü babam da kendi ülkesi için yapıyordu bunu. 'Öncelikle kendi ülkemin insanı için yazıyorum.' diyordu ama tabii ki bir dünya yazarıydı."

"Oyun hala güncelliğini koruyor"

Oyuncu Murat Taşkent de daha önce birlikte çalıştığı Başar'dan oyunda rol alması için teklif geldiğini belirterek, "Kendisiyle daha önce bir oyunda çalışmıştık çok keyifli bir çalışmaydı. Çok severek çalışmıştım. Ben de uzun süredir aslında oyunculuğa ara vermiştim. İşin daha çok yazın tarafına geçmiştim. Fakat oyunun konusundan bahsedince, hem de (yönetmen) Kemal ağabey olunca çalışmaya karar verdim. Konuştuk, 'yapalım' dedik. Umarım güzel bir şey çıkar ortaya." dedi.

Oyunda "Genel müdür" karakterini canlandıracağını söyleyen Taşkent, "Oyun komedi. Ne kadar ciddi oynarsak, o kadar komik olacak diye düşünüyorum. Aslında sürekli okuduğumuz, gazetelerde karşımıza çıkan haberler, oyunun içinde var. Oyun çok güncel. 1998 yılında Tuncer Bey bu oyuna revize yapmış. Ama oyun hala güncelliğini koruyor. Umarım güzel bir şey çıkacak ortaya." açıklamasını yaptı.

Kemal Başar, Ercüment Aydın, Murat Taşkent, Mazhar Alican Uğur, Sude Kızık ve Batuhan Sezer'in rol alacağı oyunun konusu kısaca şöyle:

"Ülkenin birinde, deniz kıyılarındaki lüks otellerde toplantılar yapmaya doyamayan medyatik Denizcilik Bakanı, ülkede ağır bir deprem olduğunu duyar duymaz olay yerine herkesten önce varıp medyaya çıkan ilk politikacı olmak, ününü arttırmak için bulduğu ilk helikopteri müsteşarının ve genel müdürünün karşı koymalarına rağmen apar topar kaldırır; ama uzun yolculuklara dayanıksız helikopter bir dağın tepesine zorunlu iniş yapar. Kısa süre sonra kazazedeler birbirine girer. Her şey açığa çıkar, ortaya dökülür. Zaman geçtikçe, korku büyüdükçe aralarında sınıf farkı kalmaz."

Tuncer Cücenoğlu'nun dünyanın pek çok ülkesinde sergilenmiş komedisi önce İstanbul sahnelerinde izleyiciyle buluşacak.