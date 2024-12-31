Yönetmen Mohamed Jabaly, Gazze'den Norveç'e uzanan sinema yolculuğunu anlattı Açıklaması

Gazzeli yönetmen Mohamed Jabaly, Filistinlilerin insani mücadelesine yönelik farkındalık oluşturmaya çalıştığını belirterek, "Filmlerimi, sadece film yapmak için yapmadım. Aynı zamanda insani mücadelemize dikkati çekmek, vatansızlık terimiyle savaşmak ve diğer vatansız insanlara yardım etmek için farkındalık oluşturmaya çalışmak istedim. "dedi.

Filistin'de İsrail işgaline karşı başlayan Birinci İntifada sırasında dünyaya gelen ve İkinci İntifada döneminde büyüyen Jabaly'nin "Hayat Güzeldir" filmi, 26 Ocak'ta ABD'nin Chicago şehrinde, Gene Siskel Film Center'da gerçekleşecek özel gösterimde sinemaseverlerle buluşacak.

Ailesi Gazze'de, kendisi Norveç'te yaşamını sürdüren 34 yaşındaki Jabaly, son olarak İstanbul'da "15. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"ne konuk oldu ve "Life is Beautiful" (Hayat Güzeldir) belgeselini sinemaseverlerin beğenisine sundu.

Sinema hayatına ve projelerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Jabaly, 2013'te Gazze'ye gelen Norveçli bir heyetle arkadaş olduğunu, 2014'te de onları ziyaret etmek ve film festivaline katılmak amacıyla Norveç'in Tromso şehrine gittiğini söyledi.

Genç sinemacı, Norveç'e gitmeden önce Gazze'ye yönelik 51 gün süren İsrail saldırılarının başladığını belirterek, bu sürede Gazze'de bir ambulans birimine katıldığını ve onlarla çekim yaparak "Ambulans" adlı ilk uzun metraj belgeselini tamamladığını aktardı.

"İnsani mücadelemiz hakkında farkındalık oluşturmaya çalışıyorum"

Jabaly, İsrail ile ateşkesin ardından Ekim 2014'te hiç bilmediği Tromso'ya gittiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ziyaret etmeden önce Tromso hakkında çok fazla bilgim yoktu. Soğuk, karanlık ve kış mevsiminde olduğunu biliyordum. Sonra kuzey ışığı ve şehrin güzelliği... Aynı zamanda hayatımda hiç kar da görmemiş, kara dokunmamıştım. Tromso'ya geldikten iki hafta sonra da Refah sınır kapısı kapatıldı."

Sınır kapanınca Gazze'ye geri dönemediğini aktaran Jabaly, sıkışıp kaldığı Norveç'te sığınmacı olmak istemediğini, sanatçı vizesi alarak, "Hayat Güzeldir" belgeseli yolculuğuna böylelikle başladığı bilgisini verdi.

Jabaly, Norveç'te Filistin'in tanınmamasından dolayı "vatansız" olarak hayata sıfırdan başladığının altını çizerek, 7 yılda yaşadığı birçok zorluğa rağmen, film atölyeleri düzenleyerek geçimini sağladığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı işgale dikkati çeken Jabaly, "İsrail, sadece anılarımızı değil, etrafımızdaki her şeyi, büyüdüğümüz sokakları, mahalleyi, büyükbabamın evini ve okuduğumuz okulları yok etti. Ama yine de yok edilenleri hatırlamamız gerekiyor. Bunun üzerine düşünmeli, konuşmalı ve bununla ilgili filmler yapmalıyız." dedi.

Genç sinemacı, yaşanan soykırıma karşı Filistin'in hikayesini anlatmaya devam edeceğini belirterek, "İnsani mücadelemiz hakkında farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Filmlerimi, sadece film yapmak için yapmadım. Aynı zamanda insani mücadelemize dikkati çekmek, vatansızlık terimiyle savaşmak ve diğer vatansız insanlara yardım etmek için farkındalık oluşturmaya çalışmak istedim." ifadelerini kullandı.

"Kendimi 5 yıl içinde Gazze'de bir film okuluna sahip olarak hayal ediyorum"

Birçok insanın bugün Gazze'de yaşananlara sessiz kaldığına dikkati çeken Jabaly, şunları kaydetti:

"Gazzeli olmak bugün yaşananlarla daha da özel hale geldi. Aynı zamanda Filistinli olmak, kendimiz olmaya çalışmak gibi bir şey. Dünyanın bir kısmı bizi istemese bile... Bizi başka kategorilere koyuyorlar. Biz sadece insanız. Sadece biraz özgürlük istedik ve temelde bu kelimeyi yeniden inşa edeceğiz. Bir kişi bana beş yıl sonra ne olacağını, Gazze'yi, kendimi nasıl gördüğümü sordu. Kendimi 5 yıl içinde Gazze'de bir film okuluna sahip olarak hayal ediyorum. Biz bir mücadelenin içinde doğduk ve özgürlüğümüz için ısrar etmeliyiz. Küresel izleyiciye ya da film ve sinemaya ilgi duyanlara insani mücadelemizi vurgulamaya çalışıyoruz. Böylece sizler de de bu konuyla daha fazla şey anlayabilir ve öğrenebilirsiniz."

Mohamed Jabaly, Gazze'de bugün olanlarla ilgili ileride projeler yapmak istediğini söyleyerek, "Bazı fikirlerin taslaklarını çizmeye başladım ama elbette zihniniz meşgulken ve bugün Gazze'de olanlar hakkında endişeliyken çalışmak çok zor. Bu bize ağır gelen bir şey, zihniniz çok meşgulken nasıl yaratıcı olabilirsiniz?" dedi.

Gelecek nesilden barış konusunda umutlu olduğunun altını çizen Jabaly, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni nesil, bu soykırım karşısında ebeveynlerine, 'Bu konuda neden sessiz kaldınız? Buna nasıl izin verdiniz? Gazze için ne yaptınız?' diye soracak. Bu yüzden gelecek nesilden umutluyum. Umarım gelecek nesil, bizim için daha barışçıl ve iyi olur. Ben her zaman 'Hayat güzeldir.' derim. Filmimin adını da 'Hayat Güzeldir' koydum. Umuyorum ki hayat bir gün güzel olacak, bugün olmasa bile yarın, gelecek hafta ya da gelecek yıl..."

Jabaly'nin "Hayat Güzeldir" belgeseli, Norveç'te geçirdiği yaklaşık 7 yılda yaşadığı zorlukları ve verdiği mücadeleyi, aldığı destekleri anlatıyor.