Yönetmen Kunt Tulgar, yarın son yolculuğuna uğurlanacak - Haberler

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Yönetmen Kunt Tulgar, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Yönetmen Kunt Tulgar, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar, yarın toprağa verilecek.

Yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar, yarın toprağa verilecek.

Dün 76 yaşında hayatını kaybeden Tulgar, ikindi vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nden kaldırılarak, Ayazağa mezarlığına defnedilecek.

Oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra Tulgar, kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınıyordu.

Sinema çalışmalarına gençlik yıllarında İtalya'da başlayan Kunt Tulgar, babasının 1963 yılında kurduğu Milli Film Stüdyosu'nda çalışmak için Türkiye'ye döndü ve 1974'te yönetmenliğe başladı.

Yılmayan Şeytan (1972), Keloğlan İş Başında (1975), Naciye (1976), Şeref Yumruğu (1977), Kadınlar Koğuşu (1978), Gizli Kuvvet (1983), Beklenmeyen Randevu: Belalı Elmaslar (1984) filmlerinde rol alan sanatçı ayrıca 1952 yapımı "Tarzan İstanbul'da" filminde de Tarzan'ın çocukluğunu canlandırmıştı.

Ayrıca 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filme katkı sunan Tulgar, ilk yönetmenlik denemesini "Tarzan Adam" ve ardından "Süpermen Dönüyor" ile yaptı.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Zincirlikuyu, Yönetmen, Ayazağa, Güncel, Haberler

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