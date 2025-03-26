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Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Yönetmen İlker Canikligil Tutuklandı

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Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil, 'suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Bir paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Sosyal medya hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklinde paylaşım yapan yönetmen İlker Canikligil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Canikligil, emniyette ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Canikligil, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yönetmen İlker Canikligil Tutuklandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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