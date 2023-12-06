Yönetmen Feyzi Tuna'ya Emek Ödülü

Yönetmen ve senarist Feyzi Tuna, 11. Uluslararası İpek Yolu Film Festivali'nde 'Emek Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek törende takdim edilecek.

Yönetmen ve senarist Feyzi Tuna, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen 11. Uluslararası İpek Yolu Film Festivali'nde "Emek Ödülü"ne değer görüldü.

SETEM'den yapılan açıklamaya göre Tuna'ya ödülü, 18 Aralık'ta Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek törende takdim edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce desteklenen festival 15 Aralık'ta başlayacak.

84 yaşındaki Feyzi Tuna,1963'te Aşka Susayanlar adlı filmde yönetmenlik yaptı.

Yeşilçam'ın orta kuşak yönetmenlerinden Tuna, 1980 sonrası televizyon filmleri ve dizileriyle öne çıkarken, 2000'li yılların ortalarından itibaren Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde Onursal Profesör olarak görev yaptı.

Tuna'nın yönetmenlik yaptığı yapımlar arasında, "Süper Baba", "Aşka Susayanlar", "Yasak Sokaklar", "Denizciler Geliyor", "Ezo Gelin", "Kızgın Toprak" ve "Kuyucaklı Yusuf" yer alıyor.

SETEM Emek Ödülünü önceki senelerde, Vedat Türkali, Ertem Göreç, Safa Önal, Mehmet Dinler, Ülkü Erakalın, Aram Gülyüz, Necip Sarıcı, Yılmaz Atadeniz, Memduh Ün, Duygu Sağıroğlu, Ertunç Şenkal, Tolgay Ziyal, Hüsamettin Ünlüoğlu, Annie Pertan, Aycan Çetin, Aytekin Çakmakçı, Yavuz Turgul ve Engin Ayça almıştı.