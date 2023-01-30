YÖNETİCİYİ KEMERLE BOĞARAK ÖLDÜREN SİTE ÇALIŞANI ADLİYEDE Güncel Haberler ISPARTA'da, emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı (71) yöneticisi olduğu sitenin kapalı otoparkında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan site çalışanı Süleyman Ç., adliyeye sevk edildi. ISPARTA'da, emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı (71) yöneticisi olduğu sitenin kapalı otoparkında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan site çalışanı Süleyman Ç., adliyeye sevk edildi. Olay, dün Fatih Mahallesi'nde bulunan sitenin bodrum katındaki otoparkta meydana geldi. Site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan'ı otoparkta hareketsiz halde görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, sitede çim biçme işiyle uğraşan Süleyman Ç.'yi gözaltına alındı. Süleyman Ç.'nin, site yöneticisi ile iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı, bu nedenle Hüseyin Cahit Erdoğan'ı kemerle boğarak öldürdüğü belirtildi. Süleyman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Isparta Fatih Güncel Haberler

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