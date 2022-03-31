Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik 11 Haziran 2021'de belediye binası önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili biri tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına, tanık beyanları ve Bıyık'ın dinlenmesiyle devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık mağdur olarak, "tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Tolgahan Kılıç Oltu T Tipi Cezaevi'nden, Halit Aytekin ise Ardahan T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'ye (SEGBİS) katıldı. Tutuksuz sanık Ayhan Kılıç ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık, beyanında ilçedeki düğün salonunun yıkılıp yerine Kültür Merkezi yapılması için ihaleye çıkıldığını ancak usulsüzlükler nedeniyle ihalenin iptal edildiğini hatırlattı.

Kendisine saldıran kişiyi ve sanıkları tanımadığını aktaran Bıyık, zaman zaman bir saldırı yapılacağına dair dedikodular olduğunu ancak yüz yüze bir tehdit olmadığını söyledi.

Ayhan Kılıç'ın kendisi hakkında paylaşımlarda bulunduğunu dile getiren Bıyık, "Benimle ilgili paylaşımları 1 yıl kadar bir süre devam etti. Daha sonrasında kendisine paylaşımlara devam ederse hakkında avukatım dahilinde suç duyurusunda bulunacağımı ilettim. Paylaşımlara devam etti. Avukatım da suç duyurusunda bulundu." ifadelerini kullandı.

Olay günü yaşadıklarını anlatan Bıyık, makam aracından indikten sonra birkaç el silah sesi duyduğunu belirterek, "Ateş ettiği anda aramızda 5 metreye yakın mesafe vardı. Silahın tutukluluk yapıp yapmadığını bilmiyorum. Kamera kayıtlarını izlediğimde aramızdaki mesafede sanığın bulunduğu pozisyonda havaya doğru atışı yoktu, beni hedef alarak atış yaptı." dedi.

Her sabah 08.30'de belediye binasına geldiğini aktaran Bıyık, olaydan önce sanığın makam aracının yanından geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye binasının başka girişi ve kapalı otoparkı yoktur. Makam aracıyla buradan giriş yaparım. Her gün geldiğimiz noktadan giriş kapısına yakın inerdim ancak o gün telefonla konuşarak kapıya 5 metre mesafeden araçtan indim. Tahminim nerede ineceğimi biliyordu ve planını ona göre yapmıştı. İndiğim yerden 5 metre ilerde olsaydım silahtan çıkan mermiler bana isabet edebilirdi. Bana doğru ateş ederken bir şey söylemedi doğrudan ateş etti."

Tanık olarak dinlenen taksici M.Ç, olaydan bir gün önce sanık Halit Aytekin'i, yanında başka bir arkadaşıyla kaldığı yerden alarak Beşirli Mahallesi'ne götürdüğünü ve taksi ücreti dolayısıyla tartıştıklarını söyledi.

Tartışma üzerine sanık Aytekin'in bir arkadaşını çağırdığını ve gelen kişinin taksi ücretini ödediğini belirten tanık M.Ç, taksi ücretini ödeyen kişinin SEGBİS ekranındaki sanık Tolgahan Kılıç olduğunu teşhis etti.

Tanık olarak dinlenen İYİ Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı M.İ de olaydan bir süre önce kendisini arayarak görüşmek isteyen tutuksuz sanık Ayhan Kılıç'ın gittikleri yemekte, kendisine ihalede haksızlık yapıldığını ve sonraki seçimlerde hesabını soracağını söylediğini aktardı.

Yomra Belediye Meclis üyelerinden tanık R.A'da beyanında, sanık Ayhan Kılıç'ın kendisini arayarak Yomra Belediye Başkanlığı tarafından ilçedeki düğün salonu yerine yapılacak Kültür Merkezi ihalesi için yardım istediğini belirterek, "Bende konuyu Belediye Başkanı ve ihale komisyonuna ilettim. Kabul edilmedi, ihale iptal edildi. Birebir Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ı tehdit ettiğini duymadım ancak çevreden duydum." İfadelerini kullandı.

Tanık gazeteci A.Ö'de, sanık Ayhan Kılıç'ın ilçe kamuoyunda belediye başkanına karşı olay gerçekleştireceğinin konuşulduğunu ileri sürdü.

İlçede inşaat işleri yapan H.Ş. isimli kişinin 2019 seçimlerinden beri Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a karşı husumet beslediğini iddia etti.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, bir sonraki celse diğer sanıkların zorla getirilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmayı İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli ve il yöneticileri de takip etti.