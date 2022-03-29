Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırının olayıyla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı olayla ilgili hazırlanan iddianamede 3 zanlının her biri için 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik 11 Haziran 2021'de belediye binası önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimiyle ilgili olarak, "Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan tutuksuz sanık A.K. ve tutuklu sanıklar T.K. ile H.A. hakkında hazırlanan iddianame, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların her biri hakkında "tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.