Yolunu şaşıran karaca karayoluna indi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolunu şaşıran karaca karayoluna indi

İhlas Haber Ajansı - Yasin Erdem - Güncel
 - Güncelleme:

- Yolunu şaşıran karaca karayoluna indi Karabük'te yolunu kaybeden bir karaca karayoluna indi.

KARABÜK (İHA) - - Yolunu şaşıran karaca karayoluna indi

KARABÜK - Karabük'te yolunu kaybeden bir karaca karayoluna indi. Araçların geçişinden panikleyen karacanın yolda koşması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük-Yenice kara yolunda otomobili ile ilerleyen bir sürücü, aniden karşısında karaca gördü. Sürücü, karacanın kara yolunda koşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Dağlık kesimden yolunu kaybetmesi sonucu karayoluna indiği düşünülen karaca, daha sonra gözden kayboldu.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

Karabük, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title