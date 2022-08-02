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Yolunu kaybeden yavru carettayı, denizle buluşturdular

Yolunu kaybeden yavru carettayı, denizle buluşturdular Antalya'nın Serik ilçesinde, yolunu kaybeden yavru caretta vatandaşlar tarafından denizle buluşturuldu.

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Yolunu kaybeden yavru carettayı, denizle buluşturdular

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde, yolunu kaybeden yavru caretta vatandaşlar tarafından denizle buluşturuldu.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan caretta carettaların, mayıs ve haziranda Akdeniz kıyılarındaki yumurtlama döneminin sonrası yavrular çıkmaya başladı. Çeşitli çevresel etkiler nedeniyle denize ulaşamayan yavruların bir çoğu yolunu kaybederek farklı noktalara ulaşıyor. Serik ilçesi Bogazkent Mahallesi sahilinde vatandaşlar yuvadan yeni çıkan caretta yavrusuyla karşılaştı. İlk anda ölü zannedilen yavru caretta konulan su dolu kap içinde kendine geldi. Sude Kutluay, daha sonra yavru carettanın denize ulaşmasını sağladı.

"Karavanın yanına gelmiş"

Yavru carettayı tekrar doğal yaşamına buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sude Kutluay, " Yavru carettayı, karavanımızın önünde sabah sandalyenin yanında bulduk. Kurumuştu, suya koyduk. Öldü filan sandık ama yaşadı. Şimdi de denize bırakıyoruz. Bir bebeği hayatına döndürdüğümüz için mutluyuz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Güncel

Akdeniz Antalya Güncel Haberler

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