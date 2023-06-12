Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Şanlıurfa'da yolun karışışına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya yaralandı. Kazayı gören çevredeki bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan yayayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik yaralının yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.