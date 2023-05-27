Yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletliye otomobil çarptı

BURDUR - Tatil için geldikleri Antalya'dan Ankara'ya dönen gençler Burdur'da motosikletle çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay 18.25 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çevreyolu NATO kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tatil için geldikleri Antalya'dan memleketleri Ankara'ya dönen Ali Yasir Gökşin idaresinde ki 06 GJR 07 plakalı Renault marka otomobil kavşakta15 ACE 773 plakalı Falcon marka motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Levent Erkan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 6 metre uzağa fırladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Levent Erkan ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Soner Çohadar hafif şekilde yaralanırken otomobil sürücüsü Ali Yasir Gökşin diğer iki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü ve arkadaşları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.