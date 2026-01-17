Haberler

Konya'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Cipin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Kifa El Hursan, bir cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sırasında, kendisini bekleyen dini nikahlı eşi kaza yerinden ayrıldı. Sürücü gözaltına alındı, polis soruşturma başlattı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADIN, CİPİN ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

KONYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Kifa El Hursan'a (30), cipin çarpması sonucu hayatını hayatını kaybetti.

Kaza, 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet A. (40) yönetimindeki 35 KF 9450 plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Kifa El Hursan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hursan'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Hursan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'HAVA SOĞUKTU, ÇOCUKLARI EVE BIRAKTIM'

Kazada Kifa El Hursan'ın kendisini otomobilde bekleyen dini nikahlı eşinin yanına gitmeye çalıştığı, bu sırada kazanın yaşandığı öğrenildi. Ancak, polisin yaptığı kontrolde Hursan'ın dini nikahlı eşi Muhanned El Hursan'ın kaza yerinden ayrıldığı tespit edildi. Yaşanan kazanın ardından Muhanned El Hursan, 1 saat sonra olay yerine geldi. Polis ekiplerinin eşini neden terk ettiği sorusuna ise havanın soğuk olduğunu, aracının içindeki çocuklarını eve bırakmak için kaza yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Tesadüfen bulundu! Metrelerce iniliyor, mağaranın içinden çıkıyor

Tesadüfen bulundu! Metrelerce iniliyor, mağaranın içinden çıkıyor
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Hata yapmadılar! Hull City'nin Premier Lig inadı sürüyor

Takımını Premier Lig'e götürüyor
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda