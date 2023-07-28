Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğun otomobilin altında kaldığı anlar kamerada

Otomobilin altında kalan çocuğu esnaf kurtardı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin altında kalan çocuk çevre esnaf tarafından kurtarıldı.

Olay Mamak İlçesi Kıbrıs Köyü Mahallesi Mavi Göl caddesi üzerinde meydana geldi. Talihsiz kız çocuğu karşıdan karşıya geçerken Mavi Göl Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin altında kaldı. Kazayı gören çevre esnafı durumu 122 Acil Çağrı Merkezinde bildirdi. Çevre esnaf kızı arabanın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Talihsiz kız hastaneye kaldırılırken durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.